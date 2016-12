Roma, turista australiana stuprata: mi ha dato un pugno violentissimo, sono sicura che volesse uccidermi

Stupro a Roma, il luogo della violenza 1 di 19 Ansa Ansa Stupro a Roma, il luogo della violenza 2 di 19 Ansa Ansa Stupro a Roma, il luogo della violenza 3 di 19 Ansa Ansa Stupro a Roma, il luogo della violenza 4 di 19 Ansa Ansa Stupro a Roma, il luogo della violenza 5 di 19 Ansa Ansa Stupro a Roma, il luogo della violenza 6 di 19 Ansa Ansa Stupro a Roma, il luogo della violenza 7 di 19 Ansa Ansa Stupro a Roma, il luogo della violenza 8 di 19 Ansa Ansa Stupro a Roma, il luogo della violenza 9 di 19 Ansa Ansa Stupro a Roma, il luogo della violenza 10 di 19 Ansa Ansa Stupro a Roma, il luogo della violenza 11 di 19 Ansa Ansa Stupro a Roma, il luogo della violenza 12 di 19 Ansa Ansa Stupro a Roma, il luogo della violenza 13 di 19 Ansa Ansa Stupro a Roma, il luogo della violenza 14 di 19 Ansa Ansa Stupro a Roma, il luogo della violenza 15 di 19 Ansa Ansa Stupro a Roma, il luogo della violenza 16 di 19 Ansa Ansa Stupro a Roma, il luogo della violenza 17 di 19 Ansa Ansa Stupro a Roma, il luogo della violenza 18 di 19 Ansa Ansa Stupro a Roma, il luogo della violenza 19 di 19 Ansa Ansa Stupro a Roma, il luogo della violenza leggi dopo slideshow ingrandisci

Lunedì è stato il giorno dell'incidente probatorio e la donna davanti al giudice ha cercato di ricostruire i fatti di quella drammatica sera. "Ero arrivata a Roma per trascorrere qualche giorno di vacanza - ha raccontato la vittima - Quella sera ho deciso di recarmi in un locale che si trova a poca distanza dalla stazione Termini. Ricordo di avere bevuto due drink e di essere stata avvicinata da Oprea".



"C'era solo lui con me, è stato lui" - Oprea nel corso dell'interrogatorio reso agli inquirenti ha spiegato di essere stato a sua volta vittima della aggressione di due presunti arabi che avrebbero prima avvicinato e poi approfittato della turista. "E' solo un modo per trovarsi un alibi - ha detto la vittime, intervistata da Il Messaggero -. Non parlo arabo e c'era solo lui con me. Mi ha sferrato con un colpo fortissimo, pensavo volesse uccidermi. Ho perso i sensi, quando mi sono ripresa non avevo più niente con me e avevo i segni di una violenza sessuale".



La donna nel corso dell'incidente probatorio ha anche riconosciuto alcuni suoi effetti personali trovati in possesso di Oprea, ma, come ha spiegato "mancano ancora tutti i miei diamanti e molti soldi, circa 5mila euro che avevo con me quella sera".



"Sto male, ho continue emicranie: adesso voglio solo andarmene da qui e non tornare mai più" - Mi sono sentita molto sola in questi giorni, ho avuto molte difficoltà perché non parlo una parola di italiano - ha detto la donna sempre a Il Messaggero -. Da quella notte soffro spessissimo di mal di testa. Ho subito danni fisici pesantissimi: avevo appena lasciato il mio lavoro di modella a Melbourne e mi stavo rilassando prima di iniziarne un altro. Ho il volto tumefatto, il naso spaccato, non so nemmeno quando potrò tornare a lavorare. Ora voglio solo andarmene da qui e non rimetterci più piede, spero che quell'uomo marcisca in prigione".