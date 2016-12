Roma, trovato morto in un albergo il sociologo Khaled Fuad Allam

E' stato trovato morto in un albergo di Roma il sociologo algerino, studioso del mondo islamico ed ex parlamentare dell'Ulivo Khaled Fuad Allam . Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. La salma è stata comunque messa disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia. Sulla vicenda indaga la polizia.

Si ipotizza che il sociologo 60enne possa essere deceduto in seguito a un malore, ma solo l'esame autoptico potrà accertare le cause del decesso.



Khaled Fuad Allam, ricercatore universitario della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Trieste, dal 1994 ha insegnato nello stesso ateneo Sociologia del mondo musulmano e Storia e istituzioni dei paesi islamici, nonché Islamistica all'Università di Urbino.



Giornalista pubblicista e editorialista ha scritto molti libri sul rapporto tra mondo arabo-islamico ed occidente. Nel 2006 è stato candidato per l'Ulivo alle elezioni per la Camera, dopo essersi avvicinato alla Margherita. E' stato eletto deputato nella circoscrizione Puglia. Successivamente ha aderito al Pd, non si è ricandidato nelle elezioni 2008.