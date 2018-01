Roma, trovato cadavere di donna in un parco: no segni violenza

Il cadavere di una donna è stato trovato sul prato all'interno di Parco delle Valli, nel quartiere Montesacro a Roma. Sul posto la polizia con la scientifica per i rilievi. Sembra si tratti di una donna ucraina, senza fissa dimora, di 50 anni. Era regolarmente vestita e aveva con sè portafoglio e documenti. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Non si esclude un malore. Sul posto anche il medico legale.