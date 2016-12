Una donna di 78 anni è stata trovata morta in casa alla periferia di Roma. A chiamare i soccorsi il nipote. All'arrivo di polizia e vigili del fuoco nell'appartamento dell'anziana in via Partinico, in zona Borghesiana, c'era molta confusione. Da un primo esame del medico legale non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza e si ipotizza un malore, ma solo l'autopsia chiarirà le cause del decesso. Indaga la polizia.