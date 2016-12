Roma, Tribunale riconosce l'adozione incrociata a una coppia gay

Il Tribunale per i minorenni di Roma ha riconosciuto l'adozione "incrociata" di tre figli a due donne. Le protagoniste sono Marilena Grassadonia, presidente dell'associazione Famiglie Arcobaleno, e Laura Terrasi, il cui matrimonio celebrato all'estero era stato trascritto dall'allora sindaco Ignazio Marino nel 2014. Non essendo stata appellata dalla Procura nei termini prescritti per legge, la sentenza è definitiva.