Roma, tribunale per i minori: ok a stepchild adoption per due padri

Il tribunale, per la seconda volta in poche settimane, ha sentenziato che nel superiore interesse del bambino, la cosa migliore era "non spezzare il legame familiare fino ad oggi formatosi".



Sentenza inappellabile - Il giudice ha ritenuto che l'adozione da parte del compagno del padre biologico, che ha accudito il bambino sin dalla nascita, fosse da far rientrare in quei "casi particolari" già previsti dalla legge sulle adozioni. La sentenza del Tribunale romano è definitiva, perché sono scaduti i termini per l'appello. La notizia è stata divulgata ora proprio perché la sentenza è ormai inappellabile.



Rapporto con la madre naturale - Il bimbo adottato ha poco più di tre anni ed è stato concepito la cosiddetta "gestazione per altri" a titolo gratuito. I due papà, che in Canada si sono regolarmente sposati, subito dopo la nascita sono rimasti per un paio di mesi in Canada con la madre "surrogata". Negli anni successivi gli uomini hanno mantenuto i contatti con la donna, permettendo al bambino di andare a trovare la sua mamma.



La coppia di papà sta insieme stabilmente da dodici anni e l'ambiente familiare dei due uomini è molto presente nella vita del bambino, che frequenta l'asilo ed è a conoscenza del modo un cui è nato.