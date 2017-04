Roma, Tribunale concede arresti domiciliari a Raffaele Marra

Raffaele Marra, ex braccio destro del sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha ottenuto dal Tribunale della Libertà gli arresti domiciliari. Marra, arrestato il 16 dicembre dello scorso anno per corruzione in concorso con l'immobiliarista Sergio Scarpellini, il 10 aprile ha presentato le dimissioni da capo del personale del Campidoglio.