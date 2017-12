Roma, travolto da auto davanti a scuola: morto un 15enne

Tragedia in via Prenestina, alla periferia di Roma. Un ragazzo di 15 anni è morto investito da un'auto: sul posto la polizia locale per i rilievi. Il ragazzo è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale dov'è deceduto. Secondo quanto si è appreso, alla guida della macchina c'era un ragazzo di 18 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 9.30 nei pressi di un istituto agrario.