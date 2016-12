Roma, travolge i vigili che vogliono multarlo e fugge: si cerca il pirata

13:50 - E' caccia al pirata della strada che ha travolto due vigili che lo stavano multando ed è poi fuggito a bordo della sua auto. Il fatto è successo a Roma, il 18 settembre scorso, ma solo ora sono stati diffusi due video in cui si vede l'uomo investire i vigili.

L'uomo aveva lasciato l'auto in doppia fila per andare con la sua ragazza a mangiare in un Mc Donald's in via Appia. Mentre era all'interno del locale ha visto i vigili, un uomo e una donna, avvicinarsi alla sua auto per fargli la multa. A quel punto, è uscito fuori e, salito a bordo della macchina, è partito a razzo, senza curarsi degli agenti che erano accanto alla vettura. La targa della macchina, una Fiat Panda, è poi risultata contraffatta. L'uomo, ripreso dalle telecamere interne ed esterne del locale, è di carnagione olivastra, alto 1,70-1,80, capelli scuri ed era vestito con una t-shirt nera e dei bermuda verdi. Gli agenti ne avranno per una quindicina di giorni.