Roma, travolge auto e scappa: romeno bloccato dai carabinieri

Grave incidente a Roma sulla Appia Nuova. Un'auto ferma al semaforo è stata travolta da un furgone, venendo sbalzata per decine di metri. Il conducente del furgone, un romeno di circa 30 anni, è scappato a piedi ma è stato notato da una pattuglia dei carabinieri in transito che lo ha bloccato. L'automobilista, estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere, è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni.