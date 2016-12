Roma, tenta il sorpasso contromano: patente sospesa a Roberto Benigni

A sorprenderlo una pattuglia della polizia municipale del Gruppo Parioli. A quanto riferito c'è stato il ritiro della patente e il verbale, con multa di 163 euro. Ora i vigili hanno inviato il tutto alla prefettura che stabilirà i tempi della sospensione, solitamente da uno a tre mesi. Secondo quanto riporta Il Tempo, Benigni non avrebbe preso bene la decisione dei vigili capitolini, protestando, spiegando le sue ragioni e cercando, inutilmente, di giustificarsi.



Il web non perdona - Quanto accaduto ha scatenato ironia dei social network con centinaia di post e commenti sulla rete, compreso quello del parlamentare 5 Stelle Carlo Sibilia che prende spunto dall'episodio per rilanciare il no al referendum di dicembre. "Roma: Ritiro della patente di guida per Benigni: a furia di fare inversioni a U... - scrive Sibilia - #iodicoNO".



"Non ti resta che piangere", il commento di un utente che su Twitter cita il celebre film in cui Benigni recitò in coppia con Massimo Troisi. "Lasciate ogni patente, o voi che sorpassate", scherza una ragazza, facendo riferimento ad un passo dalla Divina Commedia, che ha ispirato lo spettacolo di Benigni "Tutto Dante".