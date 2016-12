Roma, tassista buca e incolpa il cliente "Paga, è successo perché sei obeso"

"Mi sono sentito umiliato. Pretendo rispetto per le persone obese come me". E' la rabbia di un uomo di Lecce, in forte sovrappeso, che venerdì scorso ha preso un taxi alla stazione Termini di Roma. Durante il tragitto una gomma del mezzo si è bucata e il tassista, dopo averla sostituita, ha chiesto al passeggero 50 euro come risarcimento, incolpandolo della foratura a causa del suo peso. "Se nel taxi fossero saliti due passeggeri non sarebbero stati incolpati di nulla", commenta il leccese.