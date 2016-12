20 gennaio 2015 Roma, su Facebook scatta la protesta contro i menu europei nelle mense scolastiche L'iniziativa non ha incontrato il favore dei genitori che sul web postano le foto dei piatti, mostrando come, a loro avviso, qualità e quantità lascino a desiderare Tweet google 0 Invia ad un amico

16:44 - Ha suscitato molte proteste sui social network la decisione di introdurre nelle mense scolastiche comunali di Roma i cosiddetti "menu europei". L'iniziativa, partita dall'assessorato alla Scuola di Roma Capitale, non ha incontrato il favore dei genitori dei bimbi: su Facebook diversi utenti, appoggiati dal gruppo consiliare del M5s, hanno postato le foto dei piatti, mostrando come, a loro avviso, qualità e quantità dei cibi lascino alquanto a desiderare.

Esponenti del M5s della Capitale ritengono che l'iniziativa di fatto sia "ammirevole negli intenti perché la conoscenza delle altre culture può passare anche attraverso la stimolazione del gusto". Ciò che contestano è però il pessimo risultato. Porzioni scarse e cibi non propriamente salutari (come wurstel e patatine fritte): su questo vertono in particolare le polemiche. Sono nate persino diverse pagine di protesta su Facebook.



L'allora assessore alla Scuola di Roma Capitale, Alessandra Cattoi, presentando l'iniziativa aveva detto: "Questo progetto è un piccolo tassello nel percorso educativo, per spiegare origini e tradizioni di alcuni piatti che i bimbi già mangiano e un pretesto per parlare di Europa". Ora spetterà al suo successore, Paolo Masini, rispondere al coro di proteste contro i menu europei.