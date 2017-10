Roma, studente muore lanciandosi dalla tromba delle scale della scuola

Un 13enne è morto dopo essere precipitato da una tromba delle scale della scuola Santa Maria, di via Tasso, nel centro di Roma . Alcuni studenti dello stesso istituto hanno affermato che il giovane avrebbe salutato i compagni prima di lanciarsi nel vuoto. Lo studente è stato soccorso in gravissime condizioni dal 118 ed è deceduto poco dopo all'ospedale San Giovanni. I carabinieri hanno trovato in classe un biglietto scritto dal ragazzino.

I compagni di scuola: "Ha detto 'ciao' e si è lanciato" - "Ha detto 'ciao a tutti' e poi si è lanciato". A raccontarlo alcuni liceali della scuola Santa Maria, un istituto privato tra i più noti della Capitale. "Siamo addolorati - aggiungono - conoscevamo lui e anche il fratello. Era un bravissimo ragazzo, non riusciamo a capire perché lo abbia fatto. Ci hanno detto - concludono - che ha utilizzato una sedia per superare la ringhiera e buttarsi".



Il ministro Fedeli: "Siamo vicini alla famiglia" - Il ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, esprime "profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia" dello studente di 13 anni. In attesa di conoscere la dinamica dei fatti, rispetto alla quale è stata chiesta un'approfondita relazione anche all'Ufficio scolastico regionale, già attivato sulla vicenda, la ministra anticipa che "il ministero offrirà tutto il supporto necessario alla scuola e alla comunità scolastica per affrontare il lutto vissuto stamattina".