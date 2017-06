Roma, stop a bazar e minimarket in centro: pronta la delibera

Stop a "bazar" e minimarket nel centro storico di Roma. Lo ha annunciato l' assessore al Commercio del Campidoglio , Adriano Meloni, a margine dell'inaugurazione di un punto ristoro ai Fori Imperiali. "Per arginare il fenomeno - ha spiegato - è in arrivo una nuova delibera la prossima settimana". "In questi giorni - ha poi aggiunto - emaneremo un'altra ordinanza per vietare i centurioni ", i figuranti che chiedono soldi per farsi fotografare dai turisti.

"Seguirà un regolamento di polizia locale - ha aggiunto Meloni riguardo l'ordinanza sui centurioni - che servirà per regolamentare questa attività",

alla quale sono legati "fenomeni veramente negativi, che noi non possiamo tollerare".



"Fondamentale presidiare luoghi di abusivismo" - "Ci sono 146 punti critici a Roma in cui permane l'abusivismo: abbiamo ereditato situazioni critiche e ci vorranno se non decenni, anni per bonificare. E' fondamentale presidiarli altrimenti gli abusivi tornano. Uno dei luoghi è via Gioberti, un suk a cielo aperto, che ora è bonificata e costantemente presidiata dalla polizia. Un altro luogo è piazzale Flaminio, un altro suk. Sono le prime due tappe dei 146 punti da risanare". Conclude l'assessore al turismo Adriano Meloni.



Raggi: "Già 30 multi per comportamenti contro il decoro" - "In meno di due settimane sono state elevate circa 30 multe per 'comportamenti vietati' contro il decoro a Roma", ha riferito la sindaca Virginia Raggi in conferenza stampa ai Fori Imperiali. "Sono state poche le multe da 400 euro per i bagni nelle fontane ma perchè pochi sono stati i trasgressori", ha aggiunto. "I vigili sono molto attenti a sanzionare", ha concluso il primo cittadino della capitale, correggendo l'assessore al Turismo Adriano Meloni che aveva parlato poco prima di "un approccio soft dei vigili urbani".