Roma, stipendi dei comunali bloccati: ora la Capitale è a rischio paralisi

Stop dei salari dei comunali deciso da Tronca - Come riporta Il Messaggero, il commissario straordinario ha deciso di sospendere per qualche giorno l'elaborazione delle buste paga di gennaio in attesa di delucidazioni sul da farsi, provenienti da Palazzo Chigi o dal ministero dell'Economia. Ma intanto è possibile che scatti l'assenza dei vigili urbani per il controllo dei grandi eventi nei giorni festivi, come le celebrazioni del Giubileo e i match calcistici, e persino la riduzione degli orari negli asili nido.



Sindacati sul piede di guerra - I sindacati hanno convocato assemblee generali per i vigili urbani mercoledì 20, il giorno in cui allo Stadio Olimpico si gioca la prtita di Coppa Italia tra Lazio e Juventus. Poi il 27, quando gli stipendi vengono accreditati sui conti correnti, arriverà lo sciopero generale dei lavoratori capitolini, con conseguente paralisi dell'intera Capitale. Il sistema di concessione degli extra salariali al Comune di Roma è stato bocciato degli ispettori inviati da via XX Settembre, perché basato su bonus pagati indistintamente a tutti.