Roma, Stefano Fiore condannato a un anno e 11 mesi per omicidio stradale

Stefano Fiore ha patteggiato una condanna a un anno e 11 mesi , beneficiando della sospensione della pena. Si è concluso così, di fronte al gup di Roma, il procedimento a carico dell'ex calciatore di Lazio e Parma, oltre che della Nazionale, accusato di omicidio stradale e lesioni personali gravi. Fiore era imputato per aver causato la morte di un 22enne in un tamponamento avvenuto nella Capitale il 16 aprile del 2017.

I fattiL'incidente avvenne nella zona di via Flaminia, all'altezza del Centro Rai di Saxa Rubra. Fiore era alla guida dell'auto con la moglie e le figlie a una velocità eccessiva, secondo la ricostruzione del pm Antonio Clemente, "non mantenendo una distanza di sicurezza adeguata dal veicolo che lo precedeva" guidato dal giovane Prem Savio, di 22 anni. Alla frenata improvvisa di quest'ultimo l'ex calciatore non seppe reagire a causa dello spazio di frenata ridotto e provocò un tamponamento che coinvolse cinque auto. Il ragazzo perse la vita in ospedale pochi giorni dopo e suo padre rimase gravemente ferito.