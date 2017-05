19 maggio 2017 21:07 Roma, stazione Termini in tilt: bloccati tutti i treni in entrata e in uscita Un guasto, pare dovuto a un principio di incendio, ha messo in ginocchio la circolazione. Sui social la rabbia dei passeggeri

La stazione ferroviaria Termini di Roma è completamente bloccata per un blackout informatico dovuto, pare, a un principio di incendio nella cabina di comando. I tabelloni risultano spenti o senza connessioni, tanto che nessun treno è in partenza o in arrivo. Migliaia di persone risultano bloccate e sui social si diffondono le notizie dei disagi. Il personale tecnico della stazione è al lavoro per risolvere il problema.

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fatto sapere che "il ministro Graziano Delrio è in contatto con Fs e il blackout a Termini è in via di soluzione".



La rabbia scorre sui social - Ma tra chi viaggia in treno la rabbia è tanta. "Nessuno ci dice nulla", è il pensiero più ricorrente sui social network tra i passeggeri bloccati sulle banchine della stazione. I display non riportano informazioni e il personale della stazione ancora ha diffuso informazioni circa il tilt. Trenitalia e il servizio Treni Regionali hanno fatto invece sapere che il guasto riguarda proprio le infrastrutture di Roma Termini.



Principio incendio subito spento - A causare i disagi sarebbe stato un principio d'incendio alla macchina di alimentazione della cabina elettrica. Lo spiegano fonti della Polizia ferroviaria (Polfer) della Capitale. Le fiamme sarebbero già state spente. A quanto riferito, non ci sono intossicati o feriti. Al momento l'ipotesi è che ci sia stato un guasto a un macchinario. Il locale sarebbe sorvegliato e dotato di sistema di allarme.