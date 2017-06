Roma, stazione Termini in tilt: bloccati per ore tutti i treni in entrata e in uscita

Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 1 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 2 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 3 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 4 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 5 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 6 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 7 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 8 di 38 Twitter Twitter Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 9 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 10 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 11 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 12 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 13 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 14 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 15 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 16 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 17 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 18 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 19 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 20 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 21 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 22 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 23 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 24 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 25 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 26 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 27 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 28 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 29 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 30 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 31 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 32 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 33 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 34 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 35 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 36 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 37 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri 38 di 38 Ansa Ansa Roma, caos alla stazione Termini: treni bloccati, rabbia dei passeggeri leggi dopo slideshow ingrandisci

La rabbia sui social - Il blackout si è verificato intorno alle 19.10. I treni sono rimasti fermi a Termini e nelle altre principali stazioni di Roma, tra cui Tiburtina e Ostiense. Una folla di passeggeri si è ammassata sui binari per chiedere informazioni, in una serata di venerdì in cui in molti stavano tornando a casa per il weekend. I ritardi sono arrivati ufficialmente fino a due ore, oltre a numerose soppressioni di treni e variazioni di orario. Numerosi viaggiatori sono scesi dai convogli, innumerevoli le foto postate su Fb e i tweet che descrivevano il caos. Un'ambulanza e alcune auto mediche sono accorse per il malore di un passeggero che si è poi rivelato meno grave del previsto.



La situazione ha iniziato a migliorare intorno alle 21.30, con la partenza del Frecciarossa per Milano delle 19.35. "La circolazione ferroviaria nel nodo di Roma sta gradualmente riprendendo dopo il guasto tecnico. Tutti i treni infatti sono stati fermati in linea e nelle stazioni per garantire, in attesa della soluzione dell'anomalia, la massima sicurezza ai viaggiatori e al sistema ferroviario", ha annunciato Rfi. "Il ministro Graziano Delrio è in contatto con Fs e il blackout a Termini è in via di soluzione", aveva fatto sapere poco prima il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.



Principio incendio subito spento - A causare i disagi è stato un principio d'incendio alla macchina di alimentazione della cabina elettrica. Lo spiegano fonti della Polizia ferroviaria (Polfer) della Capitale. Le fiamme sono già state spente. A quanto riferito, non ci sono intossicati o feriti. Al momento l'ipotesi è che ci sia stato un guasto a un macchinario. Sembra esclusa l'origine dolosa e si ipotizza un corto circuito. Il locale sarebbe sorvegliato e dotato di sistema di allarme.