Roma, spedizione di Forza Nuova sotto la sede del quotidiano "La Repubblica"

Nella rivendicazione pubblicata su Facebook da Forza Nuova si legge: "Una 'pezza' con scritto 'Boicotta L'Espresso, La Repubblica', torce accese per 'illuminare' la verità contro le menzogne dei pennivendoli di regime e maschere sul volto. Ci siamo presentati così perché oggi rappresentiamo ogni italiano tradito da chi con la penna favorisce Ius soli, invasione e sostituzione etnica. Il Gruppo De Bedenedetti, agli ordini di Soros, Renzi e Boldrini, è la voce di chi sta attuando il genocidio del popolo italiano. Roma e l'Italia si difendono con l'azione, spalla a spalla, se necessario a calci e pugni".



Il post precisa che "è stato solo il primo attacco contro chi diffonde il verbo immigrazionista, serve gli interessi di Ong, coop e mafie varie... Oggi è iniziata la difesa dei patrioti contro il veleno di questi terroristi mascherati da giornalisti. Questi infami sappiano che non gli daremo tregua, li contesteremo ovunque". E il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, ha affermato: "È il primo atto di una guerra politica contro il gruppo Espresso e contro il Pd. Stanno portando avanti un'opera di mistificazione e di criminalizzazione che vuole mettere fuori gioco Forza Nuova".



Denunciati due militanti di Fn, indagini della Digos - E dopo il blitz due militanti di Forza Nuova sono stati denunciati per manifestazione non autorizzata, travisamento, violenza privata e accensione di artifizi pirotecnici in un luogo aperto al pubblico. La polizia ha eseguito perquisizioni personali, domiciliari e nella sede del movimento di via Taranto. Stando a quanto emerso, sono stati sequestrati "oggetti di interesse investigativo".



Renzi: "Solidarietà mia e del Pd, non ci fanno paura" - "La solidarietà mia e del Pd a Repubblica e ai suoi giornalisti. Non ci fanno paura. Quel passato non tornerà". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Matteo Renzi, commentando la manifestazione di Forza Nuova davanti alla sede del quotidiano "La Repubblica".



Zingaretti: "Nessuno attacchi la libertà di stampa" - Anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha espresso solidarietà a "La Repubblica". "Nessuno si permetta in nessun modo di attaccare la libertà di stampa. In democrazia c'è spazio per tutte le idee eccetto quelle che per affermarsi negano agli altri il diritto di esistere", scrive su Twitter Zingaretti.



Raggi: "Ignobile attacco squadrista" - "Solidarietà a Repubblica ed Espressonline oggetto di attacco squadrista da parte di Forza Nuova. Un atto ignobile da condannare". Così il sindaco di Roma Virginia Raggi su Twitter.