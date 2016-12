Roma, spariscono multe per 6 milioni di euro: tra i beneficiari ci sono i nomi di Lotito e Candela

L'infrazione più frequente sarebbe l'accesso non autorizzato in Ztl, la zona a traffico limitato imposta in centro città per limitare ingorghi e inquinamento.



Come riferisce "Repubblica", tra i beneficiari delle cancellazioni non ci sarebbero soltanto comuni cittadini: nell'indagine in corso sono spuntati tanti nomi di calciatori, attrici, magistrati, ditte di autonoleggio. Alcune vetture che hanno goduto della cancellazione delle multe sarebbero intestate anche a società riconducibili al presidente della Lazio e consigliere Figc Claudio Lotito. Tra gli sportivi ci sarebbe l'ex calciatore francese Vincent Candela, passato per la Roma di Fabio Capello.



A un romano che non appartiene alla categoria dei vip va invece, un singolare record: quello di avere accumulato multe per il valore complessivo di 600mila euro. Multe che inspiegabilmente gli sono state cancellate.



Adesso il sostituto procuratore Francesco Dall’Olio dovrà verificare se i cinque funzionari comunali finiti sotto inchiesta abbiano ottenuto denaro in cambio della rimozione delle sanzioni. I reati per i quali sono finiti nel mirino della magistratura spaziano dall’abuso di ufficio alla truffa.