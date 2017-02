Roma, spari fuori da un locale: quattro feriti, colpiti a caso

Spari nella notte fuori da un locale di piazzale Guglielmo Marconi, nel quartiere Eur a Roma. E' accaduto intorno alle 4.40. Quattro le persone ferite dai colpi di arma da fuoco, due di loro in gravi condizioni. Secondo gli investigatori i quattro sarebbero stati raggiunti per caso da alcuni proiettili dopo che un gruppo di clienti si era messo a sparare all'impazzata per vendicarsi di un buttafuori.