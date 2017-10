Roma, sospettato di legami terroristici: algerino verso espulsione

I carabinieri hanno rintracciato a Roma un algerino di 36 anni, sospettato di aderire a gruppi terroristici. L'uomo era stato espulso per tre anni dall'area Schengen dal Belgio e rimpatriato in Algeria l'8 maggio. Sul suo conto il 4 ottobre era stata diffusa una nota di allerta da parte del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia. L'uomo, dopo il riconoscimento, è stato portato nel centro rimpatri di Torino in attesa dell'espulsione.