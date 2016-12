Roma, smantellata banda dedita al narcotraffico: 19 arresti

Diciannove persone sono finite in manette a Roma nel corso di un'operazione antidroga. Gli arrestati si erano organizzati in turni di lavoro per essere in grado di garantire lo spaccio di stupefacenti per tutto l'arco delle 24 ore. Inoltre la banda, con base operativa e logistica nel quartiere di Tor Bella Monaca, impiegava giovani "vedette" che avevano il compito di avvisare in caso di arrivo delle forze dell'ordine.