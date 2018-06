Roma, si tuffa nel fiume Tevere per salvare donna: soccorsi

Due persone sono state salvate nel fiume Tevere a Roma all'altezza di ponte Palatino dai vigili del fuoco. Si tratta di una donna di 46 anni che si è gettata nel fiume all'altezza di ponte Cestio e di un cittadino romeno di 44 anni che lavora in uno stand e vedendo la 46enne in acqua si è tuffato dall'isola Tiberina per salvarla. La donna è stata affidata alle cure mediche del 118 che l'ha trasportata all'ospedale per accertamenti.