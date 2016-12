20 ottobre 2016 18:23 Roma, si stacca sportello del treno: paura per passeggeri metro B Esplode la rabbia dei pendolari: "I treni sono sovraccarichi e per questo vanno a pezzi"

Paura nella linea B della metropolitana di Roma: a un treno in arrivo nella stazione Piramide si è staccato uno sportello. Due passeggeri hanno riportato contusioni a causa della concitazione del momento, mentre un terzo è in stato di shock. L'Atac ha aperto un'indagine interna per accertare le cause dell'incidente. "Il treno era in corsa e stava uscendo dalla galleria", ha fatto sapere l'azienda.

Rabbia online: "Colpa del sovraccarico" - La rabbia e la paura per l'incidente avvenuto su un convoglio della metro B di Roma viaggia anche sul web. "Staccata una porta in corsa per il sovraccarico. Il mio ragazzo è in ospedale, a momenti veniva macinato e lo chiamate inconveniente?", questo è il commento che appare sul profilo twitter di InfoAtac da parte della fidanzata di uno dei feriti. E allega anche la foto del ragazzo con un collarino sul suo profilo: "Questo è il 'piccolo inconveniente' della Metro B: una porta s'è staccata in corsa. Non alterate le notizie".

