Una grossa voragine si è aperta a Roma, a pochi passi da San Pietro. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre. A causare il fossato è stata la rottura di una tubatura dell'acqua, che ha coinvolto anche un'edicola. La strada interessata è stata chiusa al traffico, interrotto anche nelle zone di accesso sul ponte di Lungotevere. L'area è superpresidiata per le misure di sicurezza per la canonizzazione di Madre Teresa, in programma domenica.

L'Acea, l'azienda comunale per l'energia e l'ambiente, ha fatto sapere che la rottura del tubo è avvenuto nella notte coinvolgendo una tratta "della rete potabile in via della Conciliazione". I tecnici sono dunqu "stati al lavoro durante la notte, in presenza dei vigili del fuoco, per chiudere la rete ed eliminare la perdita. Sono già state avviate le attività necessarie per la riparazione della condotta, che comunque richiederanno buona parte della giornata".