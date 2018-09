Roma, sgominata banda di truffatori: tra loro anche un finto monsignore

Il finto monsignore, per dare un tocco in più di realtà alla truffa, in diverse occasioni ha anche dispensato benedizioni alle vittime.



Tra le varie truffe delle quali è accusata la banda c'è anche la cosiddetta "black money scam", consistente nel far credere alla vittima di poter ottenere banconote attraverso la smacchiatura di fogli di carta con uno speciale solvente.