Roma, sgominata banda di strozzini: a recuperare crediti ci pensava "Tyson"

A Roma i carabinieri sono riusciti a sgominare una banda di strozzini che usava "Tyson" , soprannome molto esemplificativo, per recuperare i crediti. In tutto sono 4 le persone finite agli arresti domiciliari ed obbligo di dimora. Le accuse nei loro confronti sono usura aggravata in concorso, tentata estorsione, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso, minaccia aggravata. I proventi mensili degli usurai ammontavano a 300mila euro.

Indagine partita dalla denuncia di un commerciante - Il provvedimento è frutto di un'indagine dei carabinieri avviata dopo la denuncia presentata da un commerciante romano che, a causa dell'attuale crisi economica e dell'impossibilità di rivolgersi a una banca, era entrato in contatto con uno "strozzino" per ottenere un prestito di poche migliaia di euro.



Tassi di interesse del 200% - Quest'ultimo, ottenuto l'incasso del capitale prestato, ha preteso la restituzione di somme molto più alte, con un tasso di interesse intorno al 200%, con minacce di morte e lesioni fisiche in caso di mancata riscossione.



Strozzino in cella, aveva tre complici fuori - Finito in carcere lo scorso anno - proprio dopo essere stato sorpreso a picchiare la vittima durante una consegna di denaro - l'aguzzino aveva dato preciso mandato a tre sui complici, tra cui "Tyson", di curare il "giro d'affari".



"Giro d'affare" di 300mila euro al mese - Durante le perquisizioni è stato trovato il "libro mastro" della banda, su cui erano state annotate entrate e uscite di denaro: la mole di nomi e di prestiti emersa dall'analisi del documento ha fatto stimare i proventi mensili degli usurai intorno ai 300mila euro.