Roma, sgominata banda che clonava carte con skimmer tascabili: 13 arresti

13:58 - I carabinieri hanno arrestato 13 persone, di cui 5 ai domiciliari, coinvolte in un giro di carte clonate, a Roma. L'organizzazione criminale agiva grazie alla complicità di tre camerieri che lavoravano in ristoranti del centro della capitale e che clonavano le schede di facoltosi clienti stranieri utilizzando uno skimmer tascabile per rubare i codici.

Le indagini condotte dai carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina, guidati dal luogotenente Tommaso De Simone, sono iniziate a giugno 2013 dopo l'arresto di tre romeni scoperti mentre pagavano il conto di un ristorante nel quartiere Prati con una tessera clonata.



A quanto accertato i tre camerieri "infedeli" (tra cui un italiano) effettuavano una doppia strisciata della carta di credito rubando il codice che poi veniva riversato su delle tessere magnetiche vergini e consegnate all'organizzazione.



Per ogni tessera i camerieri a libro paga prendevano un compenso di circa 50 euro. Scoperti anche alcuni commercianti conniventi che consentivano agli arrestati di acquistare nei negozi con le tessere contraffatte in cambio di una percentuale del 15% sul prezzo del prodotto.



Gli oggetti acquistati, soprattutto cellulari, venivano poi rivenduti da ricettatori a circa il 50% del valore commerciale. Il giro d'affari, secondo gli investigatori della compagnia Roma Centro, ammonta a circa 100mila euro.