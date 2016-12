Roma, sgomberato un campo abusivo

E' in corso lo sgombero di un insediamento abusivo di via delle Messi D'Oro, in zona Ponte Mammolo, alla periferia di Roma. L'operazione è condotta dagli agenti della polizia municipale dello Spe e del IV Gruppo. A quanto riferito dai vigili, all'interno del campo vivono nord africani, asiatici e nomadi. Si sarebbero registrati momenti di tensione con gli abitanti del campo che hanno alzato anche delle barricate con rifiuti agli ingressi.