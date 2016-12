Roma, sequestrati castello ed elicottero a nobile: per Fisco era nullatenente

Per il Fisco era nullatenente ma in realtà il "conte" possedeva ville, elicottero e castello dove si tenevano lussuose feste. I finanzieri del comando provinciale di Roma hanno sottoposto a sequestro l'intero patrimonio del conte Fabrizio Sardagna Ferrari von Neuburg und Hohenstein. Il nobile (ex marito della principessa Sofia Borghese) aveva intestato i suoi beni erano a prestanome: il giardiniere e la domestica.

Il conte dichiarava redditi al di sotto della soglia di povertà, ma le indagini coordinate dalla procura di Roma, hanno permesso di scoprire che i beni, intestati a società formalmente di proprietà del giardiniere e della domestica dell'uomo, venivano usati per cerimonie, convegni e soggiorni e che, dal 2011 al 2014, hanno fruttato al "nobiluomo" circa 12 milioni di euro mai dichiarati all'erario, oltre ai circa 300mila euro di imposta municipale unica dovuta e non versata alle casse comunali.



Il castello dove si sono sposati i vip - Tra i possedimenti di fatto del conte, sono emersi il castello di Tor Crescenza, edificato nel XV secolo, salito agli onori delle cronache per aver ospitato i ricevimenti in occasione delle nozze di noti personaggi dello sport e dello spettacolo, con annesse cinque ville, per un estensione totale di 4mila metri quadri nel Parco di Veio; sette ville, edificate abusivamente a ridosso del mare, all'Argentario (Grosseto); nonché un elicottero, con tanto di insegna nobiliare, utilizzato dal conte per gli spostamenti tra le varie proprietà, tenuto in un apposito hangar sotterraneo.