Roma, separate due gemelle siamesi del Burundi unite per la schiena

Due gemelline siamesi di 7 mesi provenienti dal Burundi , unite per la schiena, sono state separate il 30 novembre all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Le piccole erano unite per la zona sacrale , condividevano il midollo spinale e la parte dell'intestino ano-retto. Francine e Adrienne hanno potuto conoscersi, guardandosi negli occhi, dopo 12 ore di intervento.



A coordinare le 4 equipe che si sono alternate - in tutto 25 persone - è stato il direttore del Dipartimento di Neonatologia medica e chirurgica, Pietro Bagolan.



Per l'ospedale romano è il secondo caso di separazione di gemelle siamesi a distanza di poche settimane. E' dell'ottobre scorso l'intervento su Rayenne e Djihene, le piccole algerine unite per il torace e per l'addome. L'unica altra operazione di questo tipo al Bambino Gesù risale all'inizio degli anni '80, più di 30 anni fa, e fu eseguita su due gemellini maschi.



Il percorso clinico e chirurgico delle neonate burundesi rientra nell'ambito delle missioni umanitarie dell'Ospedale pediatrico della Santa Sede. Negli ultimi 2 anni i casi pro bono (interamente a carico del Bambino Gesù) sono stati circa 100, provenienti dai Paesi di tutto il mondo.



La preparazione all'intervento, a cui hanno lavorato medici e specialisti di 5 diverse aree (Neonatologia, Chirurgia plastica, Neurochirurgia, Anestesiologia e Rianimazione, Diagnostica per immagini) è durata 3 mesi e ogni fase è stata studiata e pianificata con l'ausilio di stampe 3D, Tac e risonanze tridimensionali.