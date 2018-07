Roma, scritta omofoba sul conto: ristorante riceve minacce di morte e striscione di Forza Nuova

“Ieri - fa sapere ancora la direzione - è stato un susseguirsi di telefonate violente e volgari, con non poche minacce di morte e di danni al locale, che pertanto oggi resterà chiuso. Per non parlare della violenza sui social”. E aggiunge: "La vicenda dello scontrino ci offende come imprenditori, come lavoratori e come cittadini. Le conseguenze di un atto inqualificabile di una persona che è stata prontamente allontanata stanno coinvolgendo le famiglie nostre e dei nostri lavoratori. Rinnoviamo la nostre scuse alla coppia coinvolta in questa spiacevolissima vicenda e la richiesta di un confronto e di un percorso condiviso con la comunità Lgbt, in modo tale che episodi vergognosi come quello capitato non possano e non si ripetano più".



"Ringraziamo le migliaia di persone che civilmente hanno esposto la propria protesta sul web in merito al brutto episodio consumatosi nella locanda Rigatoni a scapito di una coppia gay. Se ci sono state delle minacce di morte fatte al ristorante, invitiamo i proprietari a fare le denunce del caso, perché se accadute sono azioni illecite che non appartengono alla nostra comunità e da cui prendiamo le distanze". Questo il commento di Fabrizio Marrazzo, responsabile portavoce del Gay Center, che aggiunge: "In merito al personale, riteniamo che anche la responsabile che ha continuato ad offendere i ragazzi, ripetendo che la scritta fosse stata generata dal pc, non sia idonea a ricoprire tale ruolo. Inoltre, le azioni legali e le sanzioni dovranno avvenire come previsto dalla legge, mentre per il personale che non ha fatto parte dell'azione omofoba, come abbiamo già fatto molte volte, siamo disponibili a fare gratuitamente corsi di formazione contro l'omofobia".



"Licenziato dalla vostra omofollia": questa la frase apparsa sullo striscione che i proprietari della Locanda Rigatoni hanno trovato appeso fuori dal loro locale e che porta la firma di Forza Nuova e SinLai, il sindacato vicino alla formazione di estrema destra. La frase fa riferimento al cameriere licenziato. "La lobby gay in Italia è molto influente e ha scatenato tutto il proprio potere affinché il cameriere venisse licenziato e messo alla gogna come il peggiore di criminali", si legge ancora nel post di Facebook.