Roma, scoperto ospizio lager

Anziani segregati nelle stanze, abbandonati tra escrementi e costretti a prendere medicine scadute. E' quanto scoperto dagli agenti di Roma che hanno denunciato i gestori per sequestro di persona, abbandono di incapace e somministrazione di medicinali da parte di personale non qualificato e senza titolo. La casa di cura, in zona Infernetto, era regolarmente autorizzata ma una parte era completamente abusiva.