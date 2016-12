Roma, scoperto nuovo giro di baby squillo: 4 indagati

Un nuovo scandalo baby squillo, dopo quello recente dei Parioli, travolge la Roma bene: quattro uomini sono indagati per sfruttamento della prostituzione minorile e atti sessuali con minori. Vittime della tratta due sedicenni, alle quali i quattro organizzano incontri in case private con facoltosi imprenditori e fungevano da autisti. Le minori, interrogate, hanno mostrato di non avere coscienza fino in fondo di venire usate.