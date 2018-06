Roma, scoperto giro di prostituzione in appartamento: 5 arresti

I carabinieri di Pomezia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone ritenute responsabili di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Gli arrestati, quattro uomini e una donna, sono accusati di aver trasformato delle abitazioni, pubblicizzate come centri massaggi, in luoghi di prostituzione in cui esercitavano giovani donne, sia italiane che dell'est Europa.