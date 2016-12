5 febbraio 2016 15:18 Roma, scoperta truffa per corse in aeroporto, nove tassisti indagati Lʼindagine ha preso avvio dalla denuncia di una passeggera che aveva preteso il rispetto delle regole comunali

Avevano escogitato un sistema illegale per riuscire a mantenere la priorità nelle chiamate rispetto agli altri tassisti e accaparrarsi il maggior numero di corse in aeroporto di Fiumicino. Nove tassisti romani sono stati indagati, dopo che uno di loro aveva abbandonato in autostrada una passeggera, che pretendeva il rispetto delle norme comunali.

All'Aeroporto di Fiumicino è in uso un meccanismo che, attraverso un apparecchio elettronico posizionato sulle autovetture, denominato "transponder", regola l'accesso dei taxi per prelevare i passeggeri in attesa nella zona del terminal arrivi, secondo un ordine crescente e di priorità. Questa procedura veniva sfruttata dai tassisti disonesti che, scambiandosi tra loro il transponder, erano in grado di effettuare anche dieci accessi consecutivi, ottenendo le corse a discapito dei colleghi onesti. In una delle autovetture controllate è stato sequestrato un congegno elettronico che, premendo un tasto di un piccolo telecomando, consentiva di alterare il costo delle corse, interagendo con il tassametro.