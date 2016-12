Roma, scontro tra auto e carambola contro un bus: un morto e tre feriti

E' di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 6 a Roma. La vittima, un 45enne al volante di un'auto, ha prima tamponato un'altra vettura in via Prenestina, la quale a sua volta ha urtato una terza macchina dando vita a una carambola contro un bus dell'Atac. Due dei feriti sono stati trasportati in codice verde all'ospedale Vannini, il terzo in codice giallo al policlinico Casilino.