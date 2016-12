Roma,scontro bus-auto: 10 i contusi

Incidente stradale a Roma, dove un autobus e un'automobile si sono scontrati all'incrocio tra viale Liegi e via Salaria. Tra i passeggeri che viaggiavano sul bus dell'Atac una decina di persone sono rimaste contuse e otto sono state trasportate in ospedale dalle ambulanze per essere sottoposte alle cure e agli accertamenti necessari. Ad intervenire per i rilievi sono stati i vigili urbani.