Roma, scontri tra polizia e manifestanti al Campidoglio

Tensione in piazza del Campidoglio, a Roma , durante la manifestazione organizzata dai Movimenti per la casa. La polizia ha caricato i dimostranti e ha aperto gli idranti per tentare di sgomberare l'area nei pressi del municipio della Capitale. Gli attivisti hanno poi occupato via del Teatro Marcello, poco lontano, mandando in tilt la circolazione con autobus di linea e turistici incolonnati lungo tutta la strada.

Le forze dell'ordine hanno fatto indietreggiare i manifestanti fino ai piedi della scalinata che porta a piazza del Campidoglio. Alcune persone, invece, si sono rifugiate in piazza Campitelli da dove sono stati fatti poi retrocedere a piazza Venezia. In tanti, però, restano sulla scalinata per prestare soccorso anche ad una donna che è svenuta.



"Tronca non ci riceve" - "Da parte del prefetto Tronca c'è l'ennesima chiusura nei nostri confronti. Non vuole riceverci e dunque noi resteremo qui in piazza a manifestare". Queste le parole pronunciate da Luca Fagiano, uno dei leader dei Movimenti per la casa, dopo un incontro con alcuni funzionari della questura. "Il commissario non vuol sentire parlare di confronto e tira dritto sugli sgomberi. Noi da qui non ci muoviamo, la gente è esasperata", ha aggiunto.