Roma, scontri durante sgombero casa occupata: fermati alcuni attivisti

Nell'immobile occupato, che si trova in via Ostiense, c'erano circa 200 persone, mentre i manifestanti fuori dalla struttura erano altrettanti.



"In questi ultimi 13 anni, i movimenti di lotta per il diritto all'abitare, sono stati gli unici a costruire risposte e ad ottenere delibere", scrivono i manifestanti in una nota.



"In un contesto di grave emergenza abitativa che tocca oltre 50.000 famiglie - continua il comunicato - grazie alla determinazione di centinaia di persone che si sono organizzate resistendo agli sfratti, occupando e manifestando, dopo anni di completa assenza della politica, la regione ha stanziato i primi 200 milioni di euro per l'attuazione di un piano per l'emergenza abitativa, soldi però fermi da oltre 2 anni. Due anni nei quali il Comune di Roma non ha fatto niente".