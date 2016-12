Roma, scongiurato sciopero rifiuti

"Intesa raggiunta. Scongiurato per lunedì lo sciopero nazionale aziende rifiuti. Grazie al senso di responsabilità di tutti". A dare l'annuncio via Twitter è il sindaco di Roma Ignazio Marino. Al termine di un tavolo di confronto nazionale tra sindacati e Federambiente, il segretario della Fp Cgil Roma e Lazio, Natale Di Cola, ha spiegato che è stato "definito un protocollo d'intesa sul rinnovo del contratto per il settore dell'igiene urbana".