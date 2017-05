Roma, sciopero dei trasporti per 24 ore: chiuse tutte le linee della metropolitana

E' in corso a Roma uno sciopero del trasporto pubblico di 24 ore indetto da due sigle sindacali. Chiuse tutte e tre le metro, A, B e C e la Roma Lido. La ferrovia Termini-Giardinetti è attiva con forti riduzioni di corse; la Roma-Civitacastellana-Viterbo è regolare. Lo comunica l'Agenzia della mobilità che avverte: per bus e tram "possibili riduzioni di corse e sospensioni di linee". Il servizio sarà comunque garantito dalle 17 alle 20.