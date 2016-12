Roma, schianto tra un autobus e un tram: coinvolte otto persone, almeno due gravi

22:58 - Almeno due persone sono rimaste gravemente ferite a Roma nello schianto tra un autobus della linea 982 e un tram della linea 8 sulla circonvallazione Gianicolense. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili urbani e 118 di Roma che ha trasportato i due codici rossi all'ospedale San Camillo. Otto le persone coinvolte, tra loro anche due feriti ricoverati in codice giallo al Fatebenefratelli.

A causare lo schianto potrebbe essere stato l'autista del bus, che non avrebbe rispettato la precedenza e sarebbe passato con il semaforo rosso. E' una delle ipotesi esaminate. Al momento non si esclude nulla, neanche un malore o che l'autista abbia perso il controllo del mezzo per altri motivi. La polizia municipale sta acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza di una banca vicina e ascoltando testimoni per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.



I feriti estratti dalle lamiere - I due feriti più gravi sono il conducente del bus e una passeggera, una ragazza che era seduta dietro di lui. Il mezzo appariva con il vetro davanti infranto e la fiancata sinistra semisventrata. I medici dell'Ares hanno medicato sul posto anche alcuni contusi. Si tratterebbe di cinque o sei persone. L'impatto tra i due mezzi pubblici è stato così violento che i vigili del fuoco hanno dovuto estrarre dalle lamiere l'autista del bus e due passeggeri. L'autobus ha terminato la sua corsa andando a finire contro alcune automobili parcheggiate.