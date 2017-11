Roma, sbalzato 14enne da una giostra al Luna Park: non è in pericolo di vita

E' stata sciolta la prognosi del 14enne ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato sbalzato da una giostra. L'incidente è accaduto in un Luna Park a Cerveteri , vicino Roma. Sembra che il teen-ager si trovasse sulla giostra Tagadà quando è stato sbalzato in aria, forse dopo essersi alzato in piedi. Del caso si occupano i carabinieri della stazione Campo di Mare.

Il giovane, che non è in pericolo di vita, si sta sottoponendo alle cure per la rottura dei denti e la frattura della mandibola. Al momento si trova in pediatria al policlinico Gemelli di Roma, sotto le cure dei medici che hanno anche provveduto a suturarlo in seguito alla caduta.