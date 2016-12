Roma,s'apre sportello bus:un ferito

Una donna di 36 anni è stata ferita gravemente a Roma per l'improvvisa apertura dello sportello laterale del vano batterie di un bus. Il mezzo è prima sprofondato in una buca e poi, mentre era ancora in corsa, ha perso la grossa protezione laterale. La lamiera ha colpito la donna in sella allo scooter, che ha perso il controllo ed è rimasta a terra con un braccio schiacciato dallo sportello.