Roma, rubavano moto in strada: arrestati due ladri seriali

Arrestati dai carabinieri a Roma due incalliti ladri di moto romani, di 33 e di 54 anni. Al momento sono tre i furti a loro addebitati ma si pensa possano essere di più. Il loro "modus operandi" era consolidato: i due dopo essersi avvicinati al mezzo, ne forzavano il bloccasterzo in pochi secondi, riuscendo a dileguarsi per le vie limitrofe e portare con sè la moto spenta, a volte a piedi e in alcuni casi trainata da un'altro mezzo.