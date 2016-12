Roma, rogo in una baracca: gravi ferite per un senzatetto

In fiamme nella notte una baracca alla periferia di Roma. Un uomo di circa 50 anni, dell'Europa dell'est è rimasto ferito ed è stato trasportata dal 118 all'ospedale Sant'Eugenio. Ha riportato ustioni di terzo grado al volto e alle braccia, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto vigili del fuoco e polizia che indaga sulla vicenda. Secondo quanto si è appreso, l'uomo avrebbe raccontato di aver visto un connazionale appiccare il fuoco.