Roma, rogo in un appartamento: morta una donna di 75 anni

Una donna di 75 anni è morta dopo essere rimasta gravemente intossicata e ustionata nell'incendio di un appartamento divampato in zona Quadraro, a Roma. L'anziana era stata soccorsa in gravi condizioni e trasportata d'urgenza in ospedale. Cinque i mezzi dei vigili del fuoco intervenuti sul posto. Sulla vicenda indaga la polizia, al lavoro per accertare le cause del rogo.